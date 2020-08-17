大陸拳王徐燦，上周在訓練的時候竟創下10秒內出拳111次的驚世紀錄，這段影片立刻紅遍全球，日本網友直呼這是「北斗神拳」嗎？

綽號「怪物」的徐燦，2013年轉戰職業拳壇，去年擊敗美國拳手曼尼羅伯斯，成功衛冕WBA羽量級金腰帶，他在這場比賽12回合內出拳1562次，成功命中402拳，最終以點數判定獲勝。

向來以體能和耐力著稱的徐燦，同樣也是話題人物，他在去年的衛冕戰結束後高喊「我的力量在中國」，這番話讓讓他瞬間成為網路紅人。

這次他所屬的經紀公司又找來了一個不銹鋼大鍋蓋，讓徐燦用連續出快拳擊打，並且用人工計時，看看徐燦10秒內可出多少拳。結果，徐燦用了10.70秒擊出111拳，這段影片分享至網上後立刻瘋傳，瀏覽量打破了徐燦在「抖音」個人播放量的最高紀錄，甚至比他贏得金腰帶的影片高出近5倍。

徐燦所屬經紀公司CEO盧小龍曾說過，沒有比賽的日子，大家都閒得慌，肯定要做點什麼來保持知名度。這句話驗證了他的觀點，畢竟在新冠肺炎疫情下所有拳擊比賽都停擺，徐燦原本原於5月要與Josh Warrington進行IBF世界拳王爭霸戰，也因為疫情而暫停。

疫情打亂了徐燦的訓練計劃，北京拳館關閉，他隨隊到泰國集訓，隔離期間待在酒店房間只能自主訓練，徐燦表示，「跳繩不需要多大地方，我一口氣能跳一個小時；伏地挺身一天做500個；仰臥起坐一天1000次。」

日本媒體《THE ANSWER》與西班牙《馬卡報》都針對徐燦的這段影片進行報導，日本網友看過之後留言「這簡直是北斗神拳啊！」，但也有美國拳迷嘲諷「這種拳無法KO人的啦！」反應兩極化。

(中時 )