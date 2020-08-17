美國的某處親子游泳池，有家長驚見1位比基尼翹臀妹出現在泳池內，並且還露骨的秀出翹臀，並呈現出男女性愛經典動作裡的其中1式「狗爬式體位」，讓不少家長炮轟，在有幼小兒童面前，展現出限制級的動作是不是不太合宜，還憤怒的表示，現場都沒有人勸阻這位翹臀妹嗎？

據外電報導，1名女子出現在親子游泳池內，呈現出男女性愛經典姿勢的其中一式「狗爬式體位」，而且還將自己的蜜臀大肆秀出，讓一旁陪同孩童的家長相當傻言，游池周遭的小孩也都不斷看著這位比基尼翹臀妹，然而這位翹臀妹似乎不在乎外在眼光，持續爬在游泳池邊條上，享受著美好的日光浴。

事後有網友將這位翹臀妹享受日光浴的經歷，上傳到抖音（TikTok）平台上，才短短數分鐘立即大獲好評，然而也使得多數父母擔憂，這位比基尼翹臀妹的忘我行徑，是否會影響孩童的身心理發展。網友紛紛回應：「大家都覺得這適當嗎？現場怎麼沒有人阻止她？」、「在小孩面前這樣不適合吧」，也有大人回應自己也愛這樣享受陽光，但絕對不會像這位翹臀妹一樣，明目張膽在小孩子面前出現。

(中時新聞網)