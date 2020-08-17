鋼琴家廖皎含（見圖）將與小提琴家凃鳳玹、大提琴家簡荿玄同台演奏《大公》鋼琴三重奏。（牛耳藝術提供）

大提琴家簡荿玄（見圖）將與小提琴家凃鳳玹、鋼琴家廖皎含同台演奏《大公》鋼琴三重奏。（牛耳藝術提供）

頂尖男低音所羅門．霍華將來台演唱貝多芬第九號交響曲。（牛耳藝術提供）

讓作家村上春樹評為「有一股吹過綠草叢的風般的氣味」的貝多芬《大公》鋼琴三重奏，演出難度高，對音樂家而言是一大挑戰，在頂尖男低音所羅門．霍華來台演唱貝多芬第九號交響曲（以下簡稱貝九）之際，演前特別另外安排鋼琴三重奏，帶樂迷聽見不同面向的貝多芬。

所羅門．霍華來自華盛頓國家歌劇院，他將在9月來台和指揮家簡文彬、NSO國家交響樂團與實驗合唱團，同台演出貝九，在疫情下，表現歌詞裡「四海皆兄弟、世界一家」的精神。

演出前，主辦單位特別另外安排貝多芬《大公》三重奏，這部作品曾被村上春樹形容為「優美而協調，有一股吹過綠草叢的風般的氣味。」

《大公》鋼琴三重奏是貝多芬獻給他的學生、也是敬重的資助人奧地利魯道夫大公的作品，也是他以鋼琴家身分公開演出的最後一首作品，當時他已近乎全聾。這首作品被譽為三重奏教科書，開創了浪漫時期的新方向。

演出將於9月5日晚間6點15分、9月6日下午1點15分，在台北國家音樂廳水晶燈大廳登場，鋼琴家廖皎含、小提琴家凃鳳玹與大提琴家簡荿玄擔任演奏。

(中時 )