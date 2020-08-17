（一芳水果茶海外展店報喜，近兩個月在海外展店14家。圖／一芳提供）

疫情雖然重創全球餐飲產業，卻也引爆插旗海外市場的台式手搖茶新一波成長動能！以水果茶系列打響品牌的「一芳水果茶」，目前全球總店數超過一千家，下半年規劃北歐瑞典、中東杜拜及法國巴黎等展店計劃；一芳成功在歐洲、美洲、澳洲及亞洲等16個國家插旗，是台灣手搖飲品牌中，唯一主打「水果茶」、並將水果茶帶到國際市場的領導品牌。

一芳水果茶董事長柯梓凱表示，上半年受到全球疫情影響，部分市場雖調整展店步伐，但全球佈局是品牌的長期規劃，「用水果茶跟世界做朋友」更是品牌發展的目標，危機正是最好的機會點，當其他品牌因疫情釋出店面，反而讓一芳海外代理商有機會搶進一級商圈。

柯梓凱強調，因為疫情的關係，消費者更重視健康，水果茶系列飲品成為購買手搖飲時的優先選擇；尤其健康風氣盛行的美國北加州，新鮮水果茶飲更特別受到喜愛；而加拿大溫哥華分店近日與哆啦A夢的跨界聯名，也成為當地熱門話題，帶動下半年展店的亮麗成績。

單是今年7月份，一芳水果茶就開出8家海外新門市，包括美國北加州與南加州、加拿大溫哥華、泰國、菲律賓、柬埔寨及澳門等；緊接著8月份，陸續在加拿大多倫多、美國西雅圖和日本高田馬場等城市，再開出6家門市；第四季更將首度進駐法國巴黎、北歐瑞典與中東杜拜。

柯梓凱表示，法國人對飲食特別講究，喜歡簡單純淨的食材，法國據點又位於巴黎市第一區精華商業地段，該區有著名的羅浮宮等觀光景點，一芳有信心在當地掀起水果茶風潮。

柯梓凱進一步表示，一芳堅持使用台灣優質茶葉與在地新鮮水果，同時貼近在地化需求進行口味調整，也是一芳征服全球消費者味蕾的勝出關鍵！不僅招牌水果茶成為一芳銷售冠軍，珍奶系列飲品「黑糖粉圓鮮奶」，也排名海外銷售亞軍，門市每天手工熬煮黑糖粉圓，部分歐美門市採限時販售；海外門市更研發抹茶黑糖粉圓鮮奶、可可黑糖粉圓鮮奶等口味，增添多元風味和選擇。

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