搶中秋送禮商機，全球市佔第一人蔘品牌「正官庄」祭出一連串的中秋早鳥優惠、滿額贈及下單禮，並標榜「蔘」情守護健康迎佳節。即日起至8/26凡於正官庄官網下單滿888元贈明星商品活蔘28D PLUS 1包，滿3,000元送甜甜早秋禮GODIVA商品兌換券乙張，滿6,000元再贈彤人祕－精華護理護手霜，滿10,000元即贈GoodBASE高麗蔘青梅順暢飲10包活動採累積贈送制，買越多贈越多要買要快。

8/21起至8/23正官庄更祭出限時正官庄官方購物網站及Momo購物網快閃促銷，蔘纖凍2盒限時搶購價2,160元（原價2,700元），GoodBASE高麗蔘青梅順暢飲享激省52折1,888元。

經疫情洗禮，民眾健康意識高漲，選購伴手禮更用心謹慎，許多寓意美好、營養又健康的蔬果禮盒、健康食品等，都成為時下最受歡迎的熱門伴手禮選項。正官庄為鼓勵企業團購，即日起至9/7於正官庄門市及官方購物網購買中秋禮盒結帳可享3％早鳥折扣價、滿15盒再享9折、訂購30盒禮盒更有85折激省優惠。另外，凡消費滿20盒中秋禮盒再贈高麗蔘茶50包，買越多賺越多。

鑑於中秋送禮面子裡子都要顧到，正官庄官方購物網推千元有找限定禮盒，「盛情蔘之禮」內含明星商品活蔘28D PLUS 5入及高麗蔘紅石榴美妍飲5入，高麗蔘野櫻莓飲5入，適合隨時快速補充能量及維持好氣色，活力美妍價999元（原價1,170元）。另外，正官庄門市限定禮盒，「燦光蔘之禮」內含主打氣色美妍的GoodBASE高麗蔘野櫻莓飲10入、高麗蔘藍莓飲10入與高麗蔘紅石榴飲10入，適合愛美的女孩們隨時補充，隨時保持水嫩好氣色，水水閃耀價2,380元（原價2,500元）及「良德蔘之禮」內含明星商品高麗蔘精EVERYTIME PLUS*30入與良40-37.5g，適合送給關愛的長輩做日常保健使用，蔘情獨家價4,280元。正官庄今年中秋再度於正官庄門市及官方購物網推出長年熱銷的經典禮盒，「傳承蔘之禮」內含經典明星商品高麗蔘精EVERYTIME PLUS（5包）3盒及高麗蔘精EVERYTIME祕（5包）4盒特價2,680元（原價2,769元）。

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