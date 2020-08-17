櫃買中心今（17）日表示，上櫃公司應於8月14日完成公告申報109年第2季財報共769家（金控、銀行、證券、期貨及保險公司申報期限為8月31日），除恩得利（1333）外，其餘都完成公告申報。統計申報的768家上櫃公司上半年營收1兆282億元，年減180億元（減幅1.72％），上半年度稅前淨利926億元，年增34億元（增幅3.78％）。

櫃買中心分析指出，獲利成長金額較大之產業主要為半導體業、生技醫療業及其他電子業，半導體業因受惠5G等產品需求增加及因新冠疫情衍生的歐美轉單效應等，帶動營收及獲利增加；生技醫療業因特定公司採用權益法之關聯企業損益份額增加而獲利成長；其他電子業則因疫情帶動相關產品需求成長。

獲利衰退金額較大之產業主要為光電業、觀光事業及電機機械業，光電業因特定公司去年有認列處分不動產利益影響獲利；觀光事業受疫情衝擊，國內外旅遊需求及餐飲來客數減少；電機機械業衰退主要原因受疫情衝擊全球經濟所影響。

每股盈餘（EPS）方面，經統計EPS超過10元有9家公司，5元以上未達10元的公司有25家，2元以上未達5元之公司有95家，整體獲利上櫃公司共有511家，約占已公告申報上櫃公司之三分之二（66.54％），顯示有許多基本面穩健之上櫃公司值得多加關注。

股利配發方面，統計截至8月14日止，上櫃公司公布配發108年度現金股利家數有518家，約占已公告家數67％（已公告776家），每股配發現金股利10元以上有18家，5元以上未達10元的公司有40家，2元以上未達5元有147家，現金股利配發2元以上者總計有205家；現金殖利率大於2％之公司有411家，約占已公告家數之53％，顯見上櫃公司股東多能實質分享經營成果。

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