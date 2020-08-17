警方查扣賭具。（警方提供／李宜杰台南傳真）

台南市1名72歲黃姓老翁，在仁德區保安工業區內1間廟宇前開設撲克牌賭場，號召附近工人聚賭。轄區文賢派出所長徐博文接獲1名張姓信徒報案，稱土地公託夢表示，實在看不下去廟前聚賭，因此前往蒐證，最終竟查獲黃姓場主及14名賭徒，其中還有2名印尼移工，偵訊後依涉賭博罪罪嫌移送台南地檢署偵辦。

淪為賭場的廟埕位於仁德保安工業區內的福德堂，文賢派出所長徐博文14日接獲張姓信徒報案，指稱被主祀的土地公託夢，對於廟前聚賭一事看不下去，「該管一管了」，於是前往蒐證，當場查獲72歲黃姓男子及14名賭徒。據了解，黃男以俗稱「目賊仔」的撲克牌，比大小論輸贏，警方同時也查扣象棋、四色牌等賭具。

警方表示，在廟埕公然聚賭，可謂目無「神」紀，「非常離譜、連土地公都看不下去。」歸仁分局長楊慶裕也說，賭博危害社會秩序，警方會持續積極布線查緝，掃蕩戕害百姓身心的職業賭場，淨化轄區治安。

(中時 )