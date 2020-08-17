台海局勢有進一步緊張之勢，責任無疑在美台。中共黨媒鑒《環球時報》17日刊登社評指，由於擦槍走火的風險在上升，據《中國時報》指出台灣軍方在內部表示，台軍飛行員如果在沒有接到空軍作戰指揮部下達的命令擅自開第一槍，著陸後將被立刻移送法辦。我們認為，這一準則是台軍必須認真遵守的。

文章表示，在台海地區解放軍、美軍和台軍都應該恪守不開第一槍的原則，並且通過官方渠道將這一態度彼此告知。這有助於幫助前沿部隊正確判斷對方的意圖，避免現地緊張，從而有效降低擦槍走火的風險。

文章強調，一旦現在發生擦槍走火或者出現2001年陸美撞機那樣的極端事件，雙方控制事態、以和平方式解決危機的難度要比當年大得多。兩國輿論屆時都將被引爆，從而極大壓縮兩國政府通過相互妥協處置危機的空間。因此不開第一槍應成為中美台三方軍隊的共同準則。

當然，台海和平的責任不能都壓到「守門員」身上，三方政治層面為局勢減壓才是確保持久和平的應有之道。如果美台政客不斷興風作浪，持續把局勢推向越來越嚴重的緊繃，那麽台海最終擦槍走火就將是高概率的事情。

從大陸這一方來說，不開第一槍決非是膽怯、軟弱。對軍隊來說，阻止戰爭和應戰同樣是神聖的使命，避免在政治上有可能產生破壞力的軍事摩擦發生，這從來都不是軍隊的恥辱。軍隊的存在永遠與人民的福祉緊密相通。另外，堅持不開第一槍，解放軍在遭到對方率先開火進行反制的能力必須是壓倒性的，這對對方開第一槍將形成強有力的震懾。

同時顯而易見的是，不開第一槍是一線部隊的日常準則，但不是國家的戰略束縛。如果民進黨政府硬闖《反分裂國家法》的紅線，如果台海出現了分裂國家的根本性事變，那麽大陸軍事力量一定會依法使用包括戰爭在內的一切手段加以制止，徹底解決台灣問題。

文末強調，大陸有和平的願望，也有通過戰爭方式維護國家統一的勇氣和力量。那麽到底要和平還是要戰爭，請民進黨當局選，請華盛頓選。

(中時 )