櫃買中心今（17）日表示，大學光股票（3218）自8月18日起預收款券並每五分鐘撮合一次。

大學光股票因最近10個營業日內有6個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，自8月18日起10個營業日（到8月31日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

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