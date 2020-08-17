趙少康、陳文茜17日在TVBS《少康戰情室》再同台，兩人一見面就相互擁抱上演「大和解」，陳文茜還帶了扇子，笑稱今日不吵架，要隨時降火氣。錄影前，陳文茜邀趙少康一開場就象徵性拍桌，要用輕鬆的方式，化解觀眾們以為兩人吵架的疑慮，沒想到趙少康大笑場，連續NG兩次說不出開場白，陳文茜見狀直呼：「這集節目是來搞笑的！」

外界好奇上周兩人在節目中，因為對蔡英文評價不同，相互爭辯似乎動怒，趙少康還霸氣卡掉節目進廣告，他解釋：「很多人說我們吵架，其實真真假假，節目效果有，但不爽也是真的，因為陳文茜一直說蔡英文好。」陳文茜連忙回應：「我沒有說她好，只是我跟你的觀點比較不同。」

在第一段節目尾聲，當製作單位提醒超時1分鐘時，陳文茜竟喧賓奪主學趙少康喊：「over 1分鐘，這次我幫你收，結束，進廣告！」反將趙少康一軍，留下他一臉錯愕，場面逗趣。

(中時 )