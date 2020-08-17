桃園市長鄭文燦17日赴議會施政報告，稱自己會避開政治口水選擇沉默，但市政議題會高分貝發聲、據理力爭，最快本會期府會就會北上為桃園爭預算。（蔡依珍攝）

桃園統籌分配稅款加一般性補助款位居六都之末，府會要聯手赴政院爭預算，但藍營議員質疑效益，力促鄭入閣為桃園搶經費，也有議員擔憂將達舉債上限，願景建設恐成海市蜃樓，桃園市長鄭文燦四兩撥千金稱自己會避開政治漩渦話題，但市政議題會高分貝發聲、據理力爭，最快本會期就會北上。

議員李柏坊指出，2020年桃園統籌稅款和補助款墊底僅有263.1億，輸給第5名的台南市整整88億元、輸給第1名的台北市261.78億元，台北幾乎是桃園的2倍，5年來差台南500億，但桃園2018年上繳國庫1389億元，拿回的預算讓桃園情何以堪？「當台南人還比較公平！」

議員徐玉樹認為桃園府會表現都名列前茅，中央卻對表現優秀的孩子給糖給最少，質疑民進黨高層鬥得太嚴重要「卡燦」，但「最後眾望所歸你一定會坐上大位！」議員黃婉如幫腔稱「求人不如求己」，當場動議要送鄭文燦入主中央當行政院副院長，為未來入閣準備。

「太小看他！」國民黨團總召林政賢稱鄭文燦是新潮流的領頭羊、也是民進黨大阿哥，應該硬起來爭取行政院長，改善不合理的預算分配，直言蘇貞昌一上任就給新北市2000多億、去高雄輔選再喊要給4000億，桃園也要朝中有人爭補助款。民進黨議員林俐玲也不滿總統的故鄉屏東就能拿230億，重申議會當後盾，「你是中生代，未來指日可待！」

「政治的口水我沒有興趣，但桃園的建設和財政我不會沉默！」鄭文燦說，補助標準是在2014年制定，當時升格的但書是不影響其他五都的總補助款，桃園在準直轄市的階段一般性補助款被打75折，升格後比照辦理，起跑點就對桃園不公。

面對議員褚春來詢問若當閣揆會如何重新分配，鄭文燦說，許多工廠設桃園、公司卻在台北，導致汙染在桃園、繳稅在台北，財政收支畫分法要公平且建立地板制度，對首都補助多沒意見，但差異度不能太高，強調自己不管做什麼職務都對桃園有責任感。

鄭文燦強調，桃園創稅能力已連續4年超過台南，已和議長邱奕勝商討改善之道，結合三黨黨團把桃園的主張說清楚，目標達到第5名的台南補助標準，他直言，以台南標準桃園零負債、以台北標準盈餘達1000億，非六都的彰化、屏東都緊追桃園，非常不公平，將和議長、黨團幹部組團，赴行政院、主計總處、財政部表達桃園主張。

「都在要錢，不檢討一下效率嗎？」但議員牛煦庭質疑，過多預算保留會造成排擠效應，導致造橋鋪路都說沒錢，指出108年總預算執行率新北執行率94.33％排第一，高雄雖然市長被罷免、但在任時執行率仍達94.14％排第二，台北市則因「逐月」把各局處預算執行的比例公布在網站上惕勵自己，執行率達92.49％，但桃園連9字頭都守不住，僅有88.68％，等於1100多億的總預算，高達82億辦保留，要求強化治理效率。

鄭文燦一度稱有些是因前瞻或今年建設明年付款而保留，卻遭牛打臉稱客家局、體育局、文化局等局處連續3年執行率都低落，像是客家局保留5.8億，超過總預算一半，執行率僅49.06％，鄭文燦當場宣示：「將來沒有發包前不准編預算！」

議員舒翠玲則指出，以近年歲入出規模，每年要舉債100億元才夠支應，但桃園舉債上限只剩1000億元，等於10年就到上限，根據審計處統計，桃園仍有許多重大建設要自籌款，1億以上重大建設要籌4998億，前瞻698.5億，焚化爐汙水下水道等促參要158億元，若只看5年內建設缺口還有500億元，每年舉債100億根本不夠，擔憂空有口號的海市蜃樓，怎能帶給桃園利多和幸福？鄭文燦則未正面回應，僅說口水無法帶給桃園進步，相信建設會留下。

(中時 )