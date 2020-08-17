路透引述知情官員表示，美國政府料於當地時間17日宣布進一步收緊對華為的限制，旨在阻止華為取得未經特別許可的半導體，任何外國公司透過美國軟體或技術開發或生產的晶片都在禁止銷售之列。

報導稱，消息人士表示，美國政府將把華為在21個國家的38個關係企業列入美國政府的經濟黑名單。自華為在2019年5月首次列入黑名單後，總計已有152個關係企業被納入黑名單。新增的38家被列入黑名單的華為實體包括華為在北京、香港、巴黎、柏林和墨西哥的雲業務部門。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，華為及其關係企業透過第三方運作，以削弱美國國家安全和外交政策利益的方式來掌控美國的技術。而美國之所以對華為採取多重限制行動，正是為了阻撓華為上述作法。

消息人士稱，這些新措施立即生效，應能阻止華為規避美國出口管制的嘗試。美國商務部一名官員表示，這明確表明，限制措施將覆蓋華為可能尋求從第三方設計公司購買的現成設計。

消息人士又稱，另一項新規將規定，包括華為在內，經濟黑名單上的所有公司作為「買方、中間收貨人、最終收貨人或最終用戶」時，都需要獲得許可證。

(工商 )