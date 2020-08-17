高雄市長補選國民黨慘敗後，立法院國民黨團總召林為洲直言「是該告別韓流了」，遭韓粉出征，林為洲今(17日)也出面澄清他真正想表達的意思。國民黨文傳會副主委黃子哲也認為，與其只靠韓流，國民黨也需要更多的厲害的「流」來壯大自己。

黃子哲在政論節目《平論無雙》中表示，林為洲其實是語重心長，過這次高雄補選的失敗對國民黨來說還是重擊，並指出之前民進黨也遭遇過類似的情況，而這次高雄補選，不是正式的大選，大家都是臨危受命，江啟臣是補選的主席，國民黨的候選人也是臨危受命，要苛責還是有空間，黨主席要負的是概括的責任，如果說真的要幫他找理由，不用全權負責也是找得到空間。

黃子哲分析，反過來講，國民黨除了韓流以外，是不是還需要其他「流」？比如說「朱流」、「侯流」，選票不能只有單一面向。黃子哲認為，從2018年選舉開始，大家都能看到那的確那是一股很強的勢力在國民黨裡面，而這個「流」會不會繼續持續下去，選民也在檢驗這個事情。

黃子哲覺得，在很多場合裡面還是看到到，韓粉或支持者的熱度還是有的，但政治形勢在變化，畢竟韓國瑜也被罷免了，而那對國民黨和韓都是重創。黃子哲也解釋，林為洲的意思是說，與其只靠韓流，不如再開創多一點的「朱流」、「侯流」，還是有其他更厲害的「流「都進來，這樣國民黨才會壯大。

不過，黃子哲也說，只取一兩句話的確會讓人家誤會，而國民黨也沒有認為韓國瑜不重要，如果真的認為韓國瑜不重要，也不會請他在選前之夜來站台。

(中時新聞網)