為慶祝獲台北米其林必比登推薦，「欣葉小聚」南港店即日起推出三道特色新品與三款剉冰冷飲，包括發想自水煮牛，以猴頭菇及松阪豬雙料混搭、香麻夠味的「椒麻雙脆」，以及用臭豆腐將麻婆料理變身的「福味飄香」，或讓孩童也想吃胡蘿蔔的「魚在薯中游」，保留台菜精神又巧妙玩味創新。

欣葉小聚南港店的剉冰冷飲則充滿復古情趣，標榜讓客人重回童年的夏日冰果室，Q彈的杏仁豆腐、芋圓、仙草凍，甜蜜蜜的紅豆、木瓜簽等等，消暑解熱。

發想自水煮牛的「椒麻雙脆」，降低鹹度保留麻的口感，主廚用5種辣椒堆疊味覺層次，先將麻椒油、藤椒油爆香乾辣椒與辣豆瓣醬後加入高湯，放入炸過的猴頭菇增加咀嚼感，以及帶有勁脆的松阪肉，起鍋前放入新鮮花椒衝出香氣，色澤紅豔、油潤辣香令人夏季胃口大增。

重口味的「福味飄香」，主廚將麻婆料理中的豆腐換成台灣常見小吃臭豆腐，陣陣飄香刺激味蕾，加上朝天椒誘惑火紅讓人食指大動，絞肉襯托出臭豆腐細緻口感，花椒與胡椒辛香在口中奔放，熱熱揮汗吃也大呼過癮，忍不住多扒兩口飯，堪稱「白飯殺手」。

除麻辣刺激料理外，主廚還推出一道解決爸媽痛點的「魚在薯中游」，逗趣名字和零食般的口感，讓孩童主動張口吃胡蘿蔔、小黃瓜等蔬菜；小黃瓜、胡蘿蔔丁拌入馬鈴薯蛋沙拉，捲上海苔沾粉油炸，最後點上晶瑩剔透的鮭魚卵，鹹香酥脆的口感與微酸黃芥末，都讓大人小孩愛不釋口。

欣葉小聚南港店主廚將每日限做的招牌甜點手工杏仁豆腐巧變化，推出「杏仁紅豆冰沙」、「杏仁紅豆剉冰」及「仙草芋圓剉冰」。切成丁狀的杏仁豆腐，入口Q彈滑嫩，搭配古早味木瓜簽、煉奶等，份量兩人分食剛好。暑期推出限時促銷，只要任點其中一款主廚新品，可享「杏仁紅豆冰沙」限時優惠價99元，活動到9月底止。

(工商 )