取自蔡英文臉書

蔡英文總統今天赴宜蘭參訪生產防寒衣的薛長興公司，她說，這陣子因應防疫需求，薛長興公司也響應政府號召，加入防護衣國家隊，把製造潛水衣的純熟技術應用在防護衣上，到目前為止總共生產了13萬件，「台灣企業的技術實力，真的非常堅強」。

蔡英文今晚在臉書發文，對該公司裡竟然還有人造衝浪池表示驚訝，她要喜歡浮潛和衝浪的朋友「來簽個到吧！市占率世界第一的潛水衣、防寒衣製造商，就在台灣！」

她說，今天她參訪宜蘭的薛長興工業股份有限公司，這家實力堅強的老牌企業，早期做雨衣雨鞋起家，後來專注在潛水衣、防寒衣的製造。他們研發出「Neoprene」布料，達成原料自主，更在宜蘭發展出完整的生產鏈，如今市占率高居世界第一，是名符其實的台灣之光！

這陣子因應防疫需求，蔡英文指出，薛長興公司也響應政府號召，加入防護衣國家隊，把製造潛水衣的純熟技術應用在防護衣上。只花一個月的時間，就成功生產出衛生福利部檢驗通過的P3等級防護衣，到目前為止總共生產了13萬件，有效確保了第一線防疫人員的安全。「感謝薛長興公司一起投入防疫的行列！」

(中時 )