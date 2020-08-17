110年全國運動會將由新北市作東，外型甜美的中華女排隊主攻手陳姿雅，希望可以在主場優勢帶動下，再嚐金牌滋味。

陳姿雅3年前宜蘭全運會和「阿非」陳菀婷、吳韋華、陳婉菁等好手，打碎高雄市在全運會女排10連霸美夢，上屆桃園全運會換高雄市要回失去的冠軍，明年第5度參加全運會，陳姿雅指出，高雄市隊仍是最大勁敵，「我在台電女排隊的隊友李淯和黃瀞萱都轉籍到高雄，加上原本中山工商女排班底，高雄市女排實力不在話下，而我們新北市女排好手不少人已經有教練身份，希望可以號召新北市學校球隊來為我們壯大聲勢，增加奪勝氣勢。」

陳姿雅補充，新北市女排隊球員有各自所屬球隊或工作，得透過假日來集訓、聚餐找回凝聚力，而今年國際排球賽事受到新冠肺炎大流行影響而取消，今年9月原定在雲林舉辦的亞洲盃女排賽，也因為要求參賽隊伍必須要參賽前後隔離14天，但沒有一隊同意，亞排聯也無奈取消順延。

企業排球聯賽休季期間，陳姿雅主要待在高雄國家運動中心和國家隊訓練，8月回到母隊歸備戰10月開打的企排新賽季，9月會再回國訓，屆時中華女排隊名單也會再做刷掉幾個人。

(中時 )