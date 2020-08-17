桃園李姓4歲女童，遭29歲的繼父體罰，還疑用水刑沖口鼻施虐，22歲的生母發現立即就醫報警，社會局也幫忙聲請保護令，繼父也返回自己家冷靜，近日才返回岳父家，但家住新北的生父不滿提告家暴，誓言討回監護權。

家防中心指出，繼父坦言一時情緒失控出手過重，但否認水刑施虐，將彙整資料協助家屬提告，因女童母親、繼祖母跟外公都保證願意承擔保護和照顧責任，告誡不得再不當對待後已讓繼父返家，會持續觀察並要求強制上親職課程。

22歲莊姓婦人和33歲的胡姓前夫育有1女，2人2016年離婚，女童監護權由莊女獨拿，莊女再嫁29歲李姓男子，並育有一名不到2歲男童，李男也認養女童，一家四口和莊女父親同住，孰料李姓繼父7月13日疑因酒後不滿4歲的女童不乖、問話又未答腔，情緒失控徒手體罰女童，生母聽見女兒哭聲查看，驚見女兒手臉紅腫，立即抱到醫院驗傷，並將訊息透露給胡姓前夫。

胡男獲悉氣得向住家附近的新北市三重警分局報案揚言提告，控訴李男虐兒，還用衣服綑綁雙手、以水刑沖灌口鼻，揚言討回監護權。案件單一窗口轉到龜山警分局，警方指出，案發第一時間醫院即通報疑似兒虐，即陪同關心並通報社工，社會局調查，繼父坦言情緒失控出手過重，但否認水刑，生母也稱沒有看到，女童也說沒印象，將交由檢方調查釐清。

據了解，繼父收養女童時，生父並未到庭，無監護權也無權提告，僅能告發，但女童母親不願提告，且繼父遭隔離返家時，也遭自己母親教訓告誡，繼父已認錯且允諾配合照顧女童，加上女童母親和外公都同意保證女童安全，才讓繼父返家。

(中時 )