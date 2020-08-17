小川悅司參與網頁遊戲《Job Tribes》創作，以「中華料理主廚」為題繪製職業卡牌。(樂覓互動科技提供)

日本料理漫畫經典之作《中華小廚師》，動畫影集《中華一番》1999年在台灣熱播，即使作品推出已超過20年，仍熱力不減，一些台詞更衍生成為網路常見鄉民用語，如「所以我說那個醬汁呢」、「你還是21小時之後再來吧」等。《中華小廚師》漫畫家小川悅司近日也將於台灣線上漫畫博覽會直播，與台灣漫迷相見歡。

小川悅司於1995年開始在日本講談社連載《中華小廚師》，描述「小當家」劉昴星對抗黑暗料理界的廚藝之旅，故事中的傳奇料理、眾人品嘗食物的誇張反應，是作品一大亮點。1999年結束連載後，小川悅司於2017年底又重啟連載，描述小當家尋找父親身世之謎的旅程，讓無數漫迷驚喜不已。

小川悅司曾於2018年漫博登台，不少漫迷Cosplay為小當家、「嘟嘟」梅麗等角色熱情與會。漫博今年因疫情宣告採由線上方式續行，由樂覓互動科技承辦，並邀請小川悅司以最安全的方式與台灣漫迷線上相見。

樂覓互動科技執行長高辰晞表示，小川悅司獲邀後，可說相當熱情的準備作品周邊黏土人、價值新台幣上萬的畫作、簽名版等希望與台灣漫迷互動。但此回線上漫博直播則還是先送出5張簽名版供粉絲抽獎，其他商品則會留待日後以不同活動送出。直播不設門檻，任何人都能在臉書觀看直播、互動，小川悅司也會在翻譯協助下偶爾回答台灣漫迷提問的內容。

高辰晞表示，小川悅司直播將會有1小時，談論近期創作作品外，也會談及參與網頁遊戲《Job Tribes》卡牌繪製的過程。《Job Tribes》是由《金田一少年事件簿》原作樹林伸擔任編劇的遊戲，以不同職業作為主題，並結合卡牌的戰鬥遊戲。並邀請世界插畫家、漫畫家加入繪製卡牌的行列。

其中，參與繪製的創作者還能販賣卡牌，實際從遊戲中獲取收入，如台灣漫畫家蚩尤就以「珍珠奶茶店員」為題繪製卡牌，描繪出身穿緊身衣、戴有粉圓髮飾的辣妹。而小川悅司則是以「中華料理主廚」為題，勾勒出手拿大湯杓的廚師，身上還佩有菜刀、鍋鏟等，氣勢十足。

2020線上漫博展將由8月21日於線上舉行至8月30日。

(中時 )