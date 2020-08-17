圓展（3669）因股價飆不停，經主管機關要求14日先行揭露7月獲利，由於7月單月EPS1.53元，年增1175％、單月獲利賺贏上半年EPS0.84元，推升股價再創波段新高，且以漲停板價102元榮登百元俱樂部會員，母公司圓剛也同步登頂，不過股價僅55.8元，幾近為圓展的半價。

圓展8月11日至24日被處以分盤交易，雖然交易難度增加，但是天天創新高的走勢，依然吸引散戶奮力搶進，就連以往少有佈局的法人也參入了戰局，惟在短線漲多之後，外資已先行調節，出現連二賣，只剩自營商堅守多頭崗位，穩住連四買，也成為推升圓展股價見到百元價位的大功臣。

圓展受惠於疫情帶來的宅經濟商機，再加上9月開學季即將到來，雙利多加持，讓圓展股價難以退燒，就連基本面也同步發燙，經圓展自結，7月營收成功創下歷史新高，單月營收4.68億元，分別較上月及去年同期成長83.33％及129.41％，連帶獲利也同步向上，單月淨利為1.42億元，呈年增1190.91％，換算EPS為1.53元，單月獲利幾乎較上半年EPS0.84元倍增，累計前7月淨利為2.19億元，EPS為2.37元。

圓展今年獲利暴增，也讓母公司圓剛獲利大進補，以圓剛握有圓展33.62％持股及圓展前7月的淨利2.19億元換算，圓剛前7月也可望認列0.73億元，以圓剛現有股本19.29億元換算，每股貢獻達0.37元，對圓剛營運不無小補，也無怪乎圓展和圓剛的股價常比價而上，17日兩檔個股同步登上漲停，惟圓剛股價僅55.8元，遠不及旗下金雞母圓展的102元。

(工商 )