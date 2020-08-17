新北公共危險物品工廠自衛消防編組搶救示範演練。(新北市消防局)

新北公共危險物品工廠自衛消防編組搶救示範演練。(新北市消防局)

新北公共危險物品工廠自衛消防編組搶救示範演練。(新北市消防局)

新北公共危險物品工廠自衛消防編組搶救示範演練。(新北市消防局)

為提升公共危險物品場所安全性，新北市副市長謝政達及消防局長黃德清，在8月17日的上午10點，視察華新麗華股份有限公司公共危險物品自衛消防編組暨搶救示範演練。

據了解，本次公共危險物品場所自衛消防編組演練針對「災害發生之通報及初期作為」、「火災發生及啟動自衛消防編組機制」、「避難引導演練」、「安全防護演練」、「滅火搶救演練」、「緊急救護演練」及「消防搶救佈署及滅火搶救演練」等項目操演，期能透過經常性演練強化該場所員工初期應變及通報能力，落實火災初期自救及疏散訓練。

消防指揮官透過救災平板結合化學雲介接本局安管系統建置資訊，依救災平板上相關資訊，通報救災同仁了解場所公共危險物品潛在危害性，藉由演練熟悉該場所空間規劃、各出入口動線及危害物質的處理，提昇業者防災意識及消防人員救災安全危害因子控制，另結合北區環境事故專業技術小組人員及環保局化災聯合操演，勞工局到場職業安全檢查及衛生局協助傷患救護處置等演練，提升救災同仁及本府團隊間默契性，以期保障第一線救災人員及民眾生命財產安全。

本次演練利用平面圖資建置使用情形及應用搶救輔助決策平板、消防救災機器人及空拍機等，以科技化設備為主軸之搶救作為，藉以宣導本市對於類似場所提高自我應變處置能力要求及消防搶救救災之科技化提升。另外，本市公共危險物品場所共計511家，存放公共危險物品達30倍以上場所計有115家，其中新莊區共計有14家。

(中時新聞網)