台中市府啟動台中州廳暨大屯郡役所修復工程，舉行開工典禮。（陳淑芬攝）

「台中州廳修復後，仍會保留公署使用！」台中市長盧秀燕17日在台中州廳修復開工儀式中再度向在地民眾承諾。她強調，台中州廳修復經費共6億多元，預計在111年修復，加上動線調整、綠美化及連結古蹟歷史場域，將翻轉舊城區、振興地方經濟。

台中州廳在2019年升格為國定古蹟，前市長林佳龍曾與文化部簽署「國立台灣美術館台中州廳園區」合作意向書，推動台中州廳轉型為國家級藝術場館，市長盧秀燕上任，地方陳情憂心轉型為「國美二館」恐造成地方沒落、要求保留公署辦公等意見，市府決定停止該規劃。台中州廳暨大屯郡役所修復工程17日舉行開工典禮，修復後何去何從？再度受到矚目。

盧秀燕在會中指出，雖然市長一代換一代，但重要政治承諾應該要維持，當年前市長胡志強對民眾保證台中州廳仍留作局處官署辦公的承諾不會變，目前只是進行整修、保存，以免老舊危險，相關局處單位須暫時遷移，修復後加上動線調整、綠美化及連結古蹟歷史場域，將風華再現，翻轉舊城區，振興地方經濟。

盧秀燕表示，台中州廳已有107年歷史，修復相關工程獲中央補助3.79億元，加上市府配合款2.53億元，合計近6.32億元，預計111年底修復完工，重要局處仍會留下辦公，未來配合大智路打通，並結合綠空鐵道等建設，將振興在地經濟、帶動觀光。

與會的市議員張彥彤表示，在地鄰里長及民眾擔心「國美二館」計畫將地方流失商機，中西區有19個里長發動聯署，獲5200多人聯署支持並向市府陳情，要求台中州廳修復後，保留公署辦公使用，並建議調整文化局及都發局等與民眾業務息息相關等單位。

(中時 )