白羅斯總統大選爭議，群眾大規模的街頭抗議，總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）周一表示，他願意在公投後移交權力，顯然是為了平息大規模抗議和聯合罷工，這是他擔任總統26年以來最大的挑戰。

路透社報導，白羅斯的群眾抗爭人數可能超過20萬人，並且大型國有工業工廠的工人也決定大規模罷工，這樣的危局可能是他讓步的主因。他提出了修憲與公投的條件，表示不是受抗議者的壓力才進行，而是自己的主動政治改革。

白羅斯群眾不信選舉結果，認為盧卡申科一定搞鬼。(圖/美聯社)

現年65歲的盧卡申科，是個蘇聯式社會主義經濟模式的支持者，因此國有工廠的支持是他的基石，一但國有工廠的工人也不支持他時，他就相當危險。周一，他在對國有工廠工人發表演講中，就面臨著工人們大聲高喊「下台」的罵聲，面對此局他表示會進行讓步。

盧卡申科告訴工人，他仍是選舉的勝利者，除非有人殺了他，否則不太可能舉行新一次的總統選舉，不過他會提出修憲案，這是一項明顯的讓步。

他說：「我們會將這些更改提交給全民投票，然後我將移交我的憲法權力。....是的，我不是聖人。你知道我有苛刻的一面。我也不是權力永恆的。但是，如果我就這樣放棄總統權力，將拖累鄰國以及所有其他國家。」

俄羅斯已告訴盧卡申科，一旦發生外部威脅，隨時準備好向白羅斯提供軍事援助。不過他還不打算接受俄國的好意。

因為反對盧卡申科的力量不在國外，而是國內，所以俄羅斯派兵只會更糟。星期一，盧卡申科乘直升機飛往國營工廠，打算與與罷工的工人講話，結果受到了粗暴的接待。

當他開口準備說話時，“台下的不滿工人立即說「下台」，他選擇匆匆離開。

罷工延燒到Belelaskali肥料工廠，這是世界最大鉀肥生產商之一，工人也揚言要停止生產，而這家國有公司，是白俄羅斯的主要外滙來源。

反對派政治家蒂卡哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）在選舉結束，盧卡申科以8成選票連任後，就逃難到立陶宛，但持續關心國內政情，她表示應該重新選舉，並且白羅斯的安全和執法人員不能再鎮壓群眾，如果現在立即停手，先前的暴行可以被原諒。

她說：「在此期間，我願意承擔責任，做為新的國家領導人。」

她呼籲現在建立公平的法律制度，以確保可以舉行新一次的公正總統選舉。

蒂卡哈諾夫斯卡婭是是一位前英語老師 ，她這次選總統是代夫出征的，她的丈夫謝爾蓋·季哈諾夫斯基(Syarhei Leanidavich Tsikanouski)原本是反對派領袖健將，但是今年5月被抓補。雖然她在8月的大選落敗，但是她的力量似乎反而出現總暴發。她對公眾的談話影片是白羅斯國家廣播公司(BT)的員工發布，在國家廣播公司裡有許多支持者，不乏是工作人員與主持人，他們上周聲援抗議者，然後主動辭職，但是人脈都還在。

國家廣播公司在周一發布新新聞公告之前，只能重播新聞畫面。有些社交媒體上的影片還顯示，有一小時間，國家廣播公司甚至出現播放過一個空蕩蕩的演播室的畫面，影片裡只白色的沙發和音樂播放，顯然負則這時段的導播，也有意給政府難堪。

不過路透社無法證實有這段畫面，以上僅是傳聞。

(中時新聞網)