我國駐索馬利蘭代表處今(17日)天揭牌，蔡英文總統透過影片祝賀，強調台灣殷切期盼與索馬利蘭加強合作，共同因應全球挑戰，希望台索的夥伴關係，有助於促進非洲之角的和平、自由與繁榮。

今天我國在駐索馬利蘭代表處的揭牌典禮現場，播放蔡英文總統預錄祝賀影片，蔡英文在影片中以英文表示，今天台灣代表處開幕了，是台灣與索馬利蘭雙邊關係值得紀念的重要時刻。

蔡英文感謝各位貴賓出席今天的揭牌儀式，更感謝索馬利蘭政府和人民，給我們熱情的歡迎。她也說，台灣和索馬利蘭的邦誼奠基於自由、民主、正義和法治的共同價值，這些價值觀，將我們凝聚在一起，讓我們更堅強。

蔡英文表示，台灣殷切期盼與索馬利蘭的朋友們加強合作，共同因應全球挑戰，基於互惠互助的精神，台灣和索馬利蘭將共同致力推動各項合作，包括農業、漁業、能源、礦業、醫療衛生、教育及資通訊等。

蔡英文相信，我們兩國在這些領域，都將獲致長足進展，希望台灣與索馬利蘭的夥伴關係，有助於促進非洲之角的和平、自由與繁榮。

(中時 )