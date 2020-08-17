35歲傑尼斯男星山下智久日前遭爆和17歲未成年高中生女模喝酒，並到酒店開房8小時，引起外界熱議，今（17日）他所屬傑尼斯事務所就發聲明祭出處分，宣布暫停山下智久的演藝活動。

山下智久和龜梨和也日前被《週刊文春》拍到與一票好友喝酒聚會，其中有兩名未成年少女，之後山下智久更和其中一名少女到飯店開房過夜，待了8小時才前後腳離開。

傑尼斯暫停山下智久演藝活動，龜梨和也亦被給嚴重警告。（圖／翻攝自日網）

對於山下、龜梨和未成年高中生喝酒，傑尼斯事務所表示「他們不知道兩個女生是未成年」，但並未回應山下和高中妹開房一事，因此，副社長瀧澤秀明也被批評包庇山下和龜梨。

而傑尼斯事務所17日再發聲明，表示兩人與未成年人飲酒，雖然是對方故意隱瞞實際年齡，但兩人在疫情期間仍外出飲酒消遣，欠缺身為公眾人物的自覺及責任，因此處罰山下智久停工一段時間，而龜梨和也亦受到嚴重警告。

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(中時新聞網)