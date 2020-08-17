美聯東區傳統勁旅波士頓紅襪隊今年戰績不佳，有些數據還是全聯盟最差，連球團高層都快看不下去了。掌管營運的棒球部門領導人布倫表示：「這不是我們想要的結果，面對未來的挑戰，我們還有很多事情要做。」

紅襪隊目前6勝16敗在美國聯盟墊底，並且苦吞7連敗，陣容很不穩定，開季22場就用了11個先發投手。其中有些是情非得已，如王牌投手塞爾受傷缺陣，原本預定的開幕戰先發投手E.羅瑞格茲新冠肺炎確診；普萊斯、貝茲則是為了降低團隊薪資，而被交易至道奇隊。

布倫坦承投手戰力削弱不少，是戰績不振的主因，這也將是目前的工作重點；在交易截止期限前，無論是交易或向外尋求補充戰力，球團一定會有動作。

今年是布倫到紅襪隊任職的第1年，卻碰到新冠肺炎疫情的困擾，不僅球季大幅縮水，球隊陣容也受到影響，進而戰績低迷不振，被部分死忠球迷認為是在擺爛，如果任其惡化，說不定也會影響到頭上的烏紗帽。

(中時 )