日本最後一位海軍上將井上成美，在日本戰敗投降後，以「痛感戰爭責任」為理由，引退住在海邊的破房子，不参加舊軍人的活動，靠教附近中學生英文為生，非常困窮。更曾經對過去的上司、A級戰犯前海軍大臣嶋田繁太郎直斥，「不知恥也有限度，那個人是能公開在外見人的嗎！」

根據前國防部副部長林中斌在臉書指出，他的一位日本朋友提供井上成美不為外界所知寶貴史料，不敢私藏，特地分享給網友。

日本最後的海軍上將井上成美，日本海軍兵學校（海軍官校）37期第一名畢業。做過駐義大利武官，歴任海軍中央和艦隊要職，包括日本海軍官校校長、海軍次官。

根據上述所分享的史料，井上非常有個性，命令不合道理的據理力争，不惜請辭或得罪長官，但他的行政能力強，講道理海軍無人講得過他。所以井上的長官對他忍耐，他的部屬對他敬畏。

井上成美精通外語（法、德、英），在米内光政第一次做海軍大臣時代，井上擔任海軍軍務局長，和米内光政、山本五十六一起反對三國軸心盟約。

1944年7月，米内光政與井上成美都認為是戰敗無法避免，必須儘快和談。井上認為就算無條件投降也必須結束戰爭，多次要求米内「動作加快」。

但米内光政罹患重病，無力面對軍部内部強硬的主戰聲浪，因此奏請天皇將井上成美生為上將，得到天皇裁可，1945年5月15日人令發布井上為上將。

為此，井上非常生氣，「敗戰還能升上將，什麼意思」，自此就没有再和米内見面，甚至在1948年米内病逝後也没有出席喪禮。

戰後，井上以「痛感戰爭責任」為理由，引退住在海邊的破房子，遠離公職，也不参加舊軍人的活動，靠教附近中學生英文為生，非常困窮。

當A級戰犯前海軍大臣嶋田繁太郎出席海上自衛隊敦睦艦隊出航祝賀會，井上成美表示憤怒，直斥「不知恥也有限度，那個人是能公開在外見人的嗎！」更在内部的戰爭反省會上，直指三個海軍大臣（吉田善吾、及川古志郎、嶋田繁太郎）對戰爭有責任。井上更強調，國家在生存目的之外使用軍隊，就是擴張主義、軍國主義、帝國主義！

另根據維基百科記載，在面對絕望的戰局，日本陸軍竟然還揚言「寧願一億人玉碎，也絕不投降」，米内光政勸井上成美升任海軍上將兼任海軍官校校長，以阻止「海軍官校的學生加入神風特攻隊」，就在井上成美升任上將後3個月，日本投降。

由於井上成美向來反戰，獲得盟軍軍事審判無罪釋放，從此隱居於橫須賀，教英語餬口，並表示「我只是個苟活的軍人，過去軍部的一意孤行曾帶給百姓無比的痛苦，對此我很慚愧，我這麼做，其實是在贖罪！」

(中時新聞網)