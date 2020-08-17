日本執政黨自民黨的幹事長代理稻田朋美與參議員山田宏等國會議員17日在日本國會內召開「推動尖閣諸島（釣魚台列嶼）的調查、開發之會」議員聯盟的成立大會，此聯盟的主要目標是強化釣魚台列嶼的實效統治。

會上確認了，將在預計今年秋天召開的臨時國會上，向日本政府提出促進釣魚台的生態系及海洋調查的議員立法。目的是為了對抗在釣魚台周邊海域活動日漸頻繁的中國公務船的挑釁行為。

這個議員聯盟共有62名議員。稻田在會上強調，「要好好地守保我國固有的領土—尖閣諸島」。山田則表示，「戰前和戰後都一直調查尖閣諸島，持續調查是很重要的。」

日本政府最後一次真正登陸釣魚台調查是在1979年，當時帶領調查團的前沖繩開發廳職員藤田宗久到場講演指出，在島上設直升機停機坪及燈塔在技術上是有可能的。至於為何當時不持續進行釣魚台列嶼的海底資源調查，藤田表示，各省廳應該是意識到中國，所以認為不應該調查。」

(中時新聞網)