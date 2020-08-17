誠品參戰 18日開賣周拋型醫療級口罩 21:392020/08/17 工商 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 誠品加入口罩銷售大戰行列！誠品網路書店明（18）日中午搶先開賣「周拋型」美德醫用口罩，21日全台20家誠品書店同步上架，希望加強防疫也可以減少口罩浪費。 誠品開賣的「周拋型」美德醫用口罩使用TTA奈米材料，可在物體表面上形成保護膜，因大小僅有奈米等級，平均粒徑小於細菌，能極大化防護作用面積，使用5～7天無異味，依使用環境與條件而有所差異，同步推出「美德手術防護口罩」，全台20家誠品書店皆有販售，或上誠品網路書店動手指宅配到家。 (工商 ) #全台 #誠品 #拋型 #美德 #網路書店 也許您會感興趣 推薦閱讀 愛買補貨4色中衛口罩 明起水湳店連賣7天 12:522020/08/17 生活 誠品官網18日搶先開賣「週拋型」醫用口罩 最多可買6盒 21:392020/08/17 生活 高雄等地祭罰則 總統府提醒出入八大場所戴口罩 00:112020/08/18 政治 欣雄拚轉型 進軍房市、能源 04:102020/08/17 產業．科技 松山新站商圈 信松廣場熱銷開工 04:102020/08/17 產業特刊 興富發台南安平愛琴海 3周賣250戶 04:102020/08/17 產業特刊 疫情傷藝情 街頭藝人爆失業潮 04:102020/08/17 地方新聞 世界學術排名 中亞聯大雙入榜 04:102020/08/17 生活新聞 東建安N95 3D口罩產線 大廠搶合作 04:102020/08/17 產業特刊 想買小米10週年紀念手機 官方證實台灣市場無緣 10:572020/08/17 科技 生活熱門新聞 「無花果」颱風最快明天生成 影響台灣時間出爐 - 生活 陳時中終於說出沒普篩真相 醫聽到忍不住哭了 - 生活 美國少年返台無症狀確診 醫：這2點很不尋常 - 生活 居家檢疫做假的 醫PO照網怒譙：找不出感染源就是這樣來 - 生活 天熱不開冷氣省錢 日媒揭悲劇下場：比吹一整天貴200倍 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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