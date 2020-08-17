誠品加入口罩銷售大戰行列！誠品網路書店明（18）日中午搶先開賣「周拋型」美德醫用口罩，21日全台20家誠品書店同步上架，希望加強防疫也可以減少口罩浪費。

誠品開賣的「周拋型」美德醫用口罩使用TTA奈米材料，可在物體表面上形成保護膜，因大小僅有奈米等級，平均粒徑小於細菌，能極大化防護作用面積，使用5～7天無異味，依使用環境與條件而有所差異，同步推出「美德手術防護口罩」，全台20家誠品書店皆有販售，或上誠品網路書店動手指宅配到家。

(工商 )