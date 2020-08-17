18日中午12時將於誠品網路書店開賣「週拋型」美德醫用口罩，每盒20片裝，售價為每盒390元。（摘自誠品網路書店）

防範第二波疫情！近日國內境外移入數量略有增加，指揮中心呼籲民眾出入公共場所需配合戴口罩，誠品書店宣布18日中午，將於網路商店搶先開賣「週拋型」美德醫療口罩。每人每次限購6盒，21日起於全台20家誠品書店同步上架。

誠品表示，18日中午12時將於誠品網路書店開賣「週拋型」美德醫用口罩，每盒20片裝，售價為每盒390元，3盒特價一組990元，每人每次限購6盒（誠品網路書店每一帳號限購6盒）；另外也同步推出「美德手術防護口罩」，每盒50片裝，售價350元，每人每次限購5盒（誠品網路書店每一帳號限購5盒），售完為止。

誠品指出，「週拋型」美德醫用口罩不但有三層防護，更採用新型奈米防護材料TTA ；防護不忘環保，每片口罩可使用5-7天都無異味。並符合經濟部醫用口罩標準「CNS14774」性能級別要求。

指揮中心今（17日）表示，目前搭乘台鐵、高鐵等大眾交通工具已有規定若沒有配戴口罩就會開罰，重可罰一萬五千元。未來若觀察八大類型場所民眾配戴口罩落實度不高，將針對不配戴口罩者開罰。現階段仍以宣導為主，詳細政策正在簽核中。

(中時新聞網)