豐山社區巡守隊3人率先上山搜救。（陳建富提供／張亦惠嘉縣傳真）

今天上午43名山友搭車至嘉義縣阿里山鄉豐山村石鼓盤風景區，隨後兵分兩路，其中10名山友往知名景點千人洞前進，原預計下午3點半在登山口集合，結果卻少了3人，眼見太陽快下山，山友趕緊通報嘉縣消防局，一方面由豐山巡守隊就近救援，並調派奮起湖等3個分隊上山搜救。

豐山社區巡守隊黃俊龍、王封順與鄒峰銘等3人得知消息後率先上山，消防局晚間6點接獲報案，調派奮起湖分隊於晚上7點半抵達豐山與2名山友一同上山，第三梯次三和及番路分隊消防員及義消則在8點多時與資深救難人員許銘宏上山，漏夜展開救援行動。

據了解，該團43名山友有33名前往石夢谷風景區，而10人單攻千人洞，目前3人失聯，留3人在登山口等候，2人和消防隊上山搜尋，其餘先下山。

資深救難人員許銘宏表示，千人洞當天往返有點難度，但也還不至於落後太久，但因目前完全無法得知山友位置，若3名山友迷路走向水漾森林方向，接觸到他們可能得等到早上了，救援難度很高。

(中時 )