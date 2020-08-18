統一特選價值成長報酬指數ETN（020018）17日在指數13％成分股漲停下，單日漲幅達2％，若以加權指數來看，相當於大漲260點。統一證券金融商品部副總蒲建亨表示，特選價值成長報酬指數（IR0130）每季精選30檔會賺錢又相對便宜的股票，再透過等權重加權優化報酬，可說是臺灣「隱形冠軍股」的集結。

蒲建亨指出，該指數成分股中的瀚宇博、中石化、國喬及永豐餘17日漲停，在指數成分股等權重的設計下，這些尚未發功的「隱形冠軍們」能充分發揮分散投資雨露均霑的效果，是市值加權型的主題指數沒有的優勢。

特選價值成長報酬指數ETN自7月底發行以來，半個月漲幅即達8.4％。該指數以淨值股價比以及ROE為條件，每季篩選出30檔獲利好但股價低估的股票後等權重加權。

蒲建亨解釋，該指數近一年每季都會換掉約30％的成分股，意即「低買高賣」，透過報酬率對流的原理，每一季汰換漲太多或成長力道減弱的股票，納入符合標準的新成分股，等於將成分股獲利了結後另闢戰場，保持指數的品質。另外，也由於指數的性質非主題型，因此等權重可以讓每一檔成分的優勢充分發揮。

目前市場資金行情未退，高ROE及高淨值股價比的確為選股的藍海策略；再者，若擔心個股漲多不敢下手，投資指數ETN也能減少單押個股的風險與選股的精力，且相較內扣費用高的ETF，報酬更貼近指數。

(工商 )