大陸互聯網巨頭騰訊再度收購企業，外電報導，騰訊計畫收購法國遊戲公司Voodoo的少數股權。外界分析，Voodoo擅長製作小遊戲，正好適合微信的小遊戲風格，有助於微信進一步發展業務。

報導指出，Voodoo並沒有上市，公司於5月底，已傳出有投資者欲出售Voodoo持股，而Voodoo當時估值達15億歐元。此外，市場在7月時曾傳出騰訊有意收購股份，佔公司股權20％～25％，價值5億歐元。

(工商 )