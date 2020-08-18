騰訊傳計畫收購法國遊戲公司Voodoo少數股權 09:312020/08/18 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸互聯網巨頭騰訊再度收購企業，外電報導，騰訊計畫收購法國遊戲公司Voodoo的少數股權。外界分析，Voodoo擅長製作小遊戲，正好適合微信的小遊戲風格，有助於微信進一步發展業務。 報導指出，Voodoo並沒有上市，公司於5月底，已傳出有投資者欲出售Voodoo持股，而Voodoo當時估值達15億歐元。此外，市場在7月時曾傳出騰訊有意收購股份，佔公司股權20％～25％，價值5億歐元。 (工商 ) #Voodoo #騰訊 #收購 #法國 #遊戲公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 美掐斷華為 殃及聯發科 新規阻止第三方設計公司賣晶片給華為 04:102020/08/18 財經要聞 權證星光大道－和碩 併購助接單旺 04:102020/08/18 證券．權證 陸港觀盤－基本面、政策面與資金面匯流 陸股拉回是買點 04:102020/08/18 全球財經 落跑洗錢金主爆有幾百個億 擁海陸超跑與私人飛機 10:562020/08/18 社會 美試圖阻斷華為外購晶片 再拉黑華為38家子公司 12:322020/08/18 兩岸 亞東氣體 加碼楠梓加工區3千萬美元 04:102020/08/18 產業．科技 無敵孕轉手3／「診斷書」成免押金牌 孕婦被逮氣定神閒還凹警方請客 08:052020/08/18 社會 《國際產業》微軟出現對手 傳甲骨文擬收購抖音美加澳紐4國業務 12:502020/08/18 財經 《中國有嘻哈》選手轉行成靈骨塔詐騙 3年吸金逾億元 12:252020/08/18 社會 PBGN大聯盟齊聚一堂！ Gogoro Network舉辦智慧電動機車特展帶你了解電能的美好 11:242020/08/18 機車情報-機車新聞 財經熱門新聞 坑殺中部大金主逾10億 驚傳康友董座藏匿處曝光 - 財經 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 狂爆！30年前押台積暴賺300倍 國發基金絕不碰4種公司 - 財經 別不信邪 專家：一樁併購案 嗅出台股大泡沫 - 財經 可成今停牌 傳泰州廠賣藍思 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。