蘋果已然成為眾矢之的，越來越多的應用程式開發商對App Store抽成規則公開表示反對。

週四，當紅的「生存競爭」遊戲「要塞英雄」的開發商Epic Games公司向蘋果發起挑戰，該公司在遊戲中增加了一種新的支付選項，從而避免App Store從開發者那裡收取30%的銷售抽成。

Epic Games公司顯然知道自己會因為公然違反蘋果的規定而被逐出應用商店。在對其應用程式進行更改數小時後，蘋果公司稱，已將「要塞英雄」從App Store中下架，因違反了應用商店指引，違反了應用內支付規則。

不久之後，Epic Games公司對蘋果提起了訴訟，聲稱蘋果為iPhone上應用程式的唯一分銷管道制定了規則，從而擁有了不公平的優勢。

該公司還在「要塞英雄」內部舉辦了一場遊戲內活動，模仿蘋果標誌性的Mac廣告《1984》，嘲諷了蘋果的絕對實力。

這一事件標誌著Epic Games與世界上最具主導地位的行動應用商店之間的爭鬥顯著升級。對蘋果來說，這也是一個特別令人擔憂的時刻，因為蘋果正在應對因App Store的運營及規則而引發的反壟斷爭議。

在過去一年左右的時間裡，越來越多的公司公開和積極地表達他們對蘋果從應用商店中抽成的不滿。

Spotify去年在歐盟對蘋果提起了反壟斷訴訟，就在蘋果下架「要塞英雄」的幾個小時後，Spotify發表了一份支持Epic Games的聲明。Match Group也支持Epic Games的舉動，該公司運行著Tinder和Hinge等廣受歡迎的約會應用軟體。

最近有越來越多的知名公司公開反對蘋果在App Store中抽成30%的政策及其他一些政策。

微軟和谷歌都有新的視頻遊戲流媒體服務，但由於蘋果的規定，這兩家公司不允許將這些應用放到App Store上。在微軟表示蘋果不允許其新服務在iPhone上運行後，蘋果公司發表回應稱，無法單獨審查這些流媒體服務上提供的每個遊戲。

連另一科技巨頭臉書，也發出不平之鳴。臉書App部門主管Fidji Simo在部落格貼文說：「我們要求蘋果降低App Store抽成30%的規定，或是准許我們透過Facebook Pay全額支付，好讓在疫情下掙扎求生的小企業拿回他們所有的銷售額。不幸的是，蘋果回拒我們的要求，中小企業僅能拿到他們辛苦賺來營收的 70%。」

加入反對行列的公司還有，Tile（一家為遺失物品製作位置標籤的公司）以及與蘋果在硬體和音樂軟體方面競爭的互聯音箱製造商Sonos。兩者都對蘋果持批評態度，它們甚至還在國會作證，指責蘋果對移動應用程式的控制。

這些反對「蘋果稅」的都不是小公司。舉例來說，僅Epic Games一家就有170億美元的私人估值。它們都有律師、資金，並對蘋果憤怒，可以使這場鬥爭不斷拖延。

最重要的是，它們可以承受通過App Store失去的一點業務，而不像較小的應用開發商，後者受到蘋果規則的限制，不想冒著被報復的風險而忍氣吞聲。

用戶基礎與金錢同等重要。Epic Games的「要塞英雄」的開發商擁有至少3.5億註冊用戶，每月遊戲時間為數十億小時。微軟和谷歌的視頻遊戲服務有潛力將視頻遊戲變成規模龐大的、類似Netflix的訂閱業務。

在這次抗爭之中，Epic Games的高明之處在於利用其龐大的粉絲群來反對蘋果的政策，將其描繪成邪惡的商業巨無霸。「嘿，孩子們，想在你們的iPhone上玩Fortnite嗎？」「嗯，你不能。」「這都是蘋果的錯！」Epic Games或將不是最後一家採取這種立場的公司。

此外，谷歌也在週四將「要塞英雄」從Google Play商店中下架，該公司也從的Google Play商店的購買中獲得30%的分成。但谷歌表示，用戶仍然可以通過其他第三方應用程式商店下載「要塞英雄」，而這在安卓設備上是允許的。蘋果不允許第三方在iPhone上運營應用程式商店。

儘管Android主導著智慧手機操作系統市場，但蘋果通過其App Store帶來了更多銷售。以Epic Games為例，根據研究公司Sensor Tower提供的數據，該公司在過去30天裡透過蘋果應用商店創造了超過4300萬美元的銷售額，同期Google Play商店的銷售額僅略高於300萬美元。

因此，如果你想作為一名應用程式開發人員賺錢，你必須從蘋果開始。這意味著即使你不同意蘋果的規則，也要遵守。

但現在，這些分歧正從依賴於App Store的蘋果競爭對手那裡進入公眾視野。如果這種勢頭持續下去，蘋果將不得不做出一些讓步來緩解緊張局勢。

(中時新聞網)