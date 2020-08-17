台南一中將於明年12月迎接百年校慶，為了將豐厚校園歷史記錄下來，南一中預計出版1套5冊的百年校慶紀念特刊，號召校友書寫回憶。

台南一中校友人才輩出，不論政治、財經或文化，都對台灣留下深刻影響。日據時期創辦風歌詩社，引進超現實主義的詩人楊熾昌，就讀南一中（當時是台南州立第二中學校）時，談了人生第一場戀愛，寫下青春詩篇，甚至後來被導演黃亞歷拍成紀錄片《日曜日式散步者》，獲得金馬獎。

府城大文豪葉石濤就讀南一中時，最喜歡上金子壽衛男老師的博物學課程，上山下海做田野調查，差點跑去當人類學家。前立法院長王金平在南一中時是體育健將，導師給他的評語是：「中等身材，肌肉結實，是本校不可多得的全能選手，田、徑、網球樣樣精通。」

國際大導演李安當年在校園閒晃時，最怕遇到擔任校長的爸爸李昇，遠遠看到李昇校長雙手放背後，挺直腰桿巡視校園時，就趕緊轉彎。金曲歌王謝銘祐就讀南一中的時候，喜歡到學校附近的音樂屋聽搖滾樂，後來和高中同學一起合開工作室，經常指導南一中吉他社的學弟們彈吉他、創作。

被稱為業配文霸主的二師兄，在南一中求學時就喜歡寫故事，求學時完全沒想到自己未來會走紅的原因，不是理工本科，而是天馬行空的寫故事功力。

為了將豐厚的校園歷史記錄下來，南一中預計出版1套5冊的百年校慶紀念特刊，內容包含：竹園雅範、竹園情懷、竹園事鑑、竹園方誌、竹園采風等，除了專訪傑出校友、教師、校長等典範人物外，也報導南一中獨特的地景、建築、文物、社團、學生自治團體、教學活動、課程演變等特殊專題。

南一中也預計於8月17日召開第4次百年校慶籌備委員會，現任校長廖財固與校友會吳榮彬、魏燦文、卓永崇等多位董座，共同向廣大校友群強力徵文，以「百年竹園，築緣百年」為主題，將值得懷念的生活、作習、回憶、軼聞、課業學習、活動、課程，或是師生互動、同窗情誼等點點滴滴，縷縷記存，呈現台灣微歷史。

(中時 )