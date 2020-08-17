美國太空探索公司SpaceX及特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）經常出現驚世駭俗的言行。他16日在推特上發文，「拜託」近3800萬粉絲到維基百科上「廢掉」他的個人頁面，結果這個請求獲得熱烈響應，有人形容馬斯克是「災難創造者」，還有人把他的介紹改為「渣男」等，維基最後乾脆關閉他的頁面編輯功能。

語不驚人死不休的馬斯克16日在推特上發文表示，「歷史是由勝利者所寫下的…維基百科上面的除外」，隨後又發文呼籲，「請把我的維基頁面『變成垃圾』，拜託大家了！」。這項怪異的請求吸引逾20萬名網友踴躍回覆，有人在馬斯克的維基介紹中加入一段話：「上世紀全世界的戰爭、疾病及金融災難都與馬斯克或他的公司有關」，並轉貼給馬斯克看，結果馬斯克回覆「笑臉」，表示認同。

一陣混亂中，有網友在馬斯克的維基頁面上，把他原有的「商業大亨」頭銜（business magnate）改為「商業磁鐵」（business magnet），這項修改被網站快速核准，旁邊還出現「上述修改是根據伊隆馬斯克本人的意見」。還有網友幫馬斯克的職業欄加上「饒舌歌手」、「花花公子」等描述。

由於粉絲們實在太「配合」，很快馬斯克的維基頁面就被鎖住，頁面上顯示，「這個頁面受到保護，以避免蓄意破壞」，僅允許少數該網站認可的編輯者修改，讓不少坐等看好戲的粉絲大失所望。

至於馬斯克為什麼會和維基結下樑子，據報導，雙方的恩怨始於2019年，當時這位怪咖富豪在該網站上檢視自己的頁面，結果發現，維基將馬斯克形容為「投資者」。馬斯克當時就透過貼文反駁，「幾年來我第一次看自己的維基百科頁面，這簡直太荒唐了...有人能刪掉『投資人』的標籤嗎，我基本上從來沒有投資過。」，但仍不清楚為什麼馬斯克在事隔8個月後又突然決定跟維基過不去。

維基百科是1個網路百科全書，其特點是允許所有訪問網站的使用者自由閱覽和修改絕大部分頁面的內容，甚至不需要註冊。它是網路上最大且最受歡迎的參考工具書，也名列全球最受歡迎的網站前10名。

(中時 )