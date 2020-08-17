違規有沒有？北市違規便民服務網滑鼠點下秒知。(北市警察交通大隊)

台北市政府警察局即將於109年8月17日起實施新措施，提供民眾線上查詢交通違規照片。交通大隊表示，交通違規逕行舉發案件，自104年起以郵簡方式同時列印通知單及違規照片，常有民眾反映照片太小，致無法清楚檢視違規情形，因此自8月17日起，民眾可直接至交通大隊網站查詢該案違規照片，節省民眾還要向舉發單位申請查詢照片的時間。

臺北市交通大隊表示，民眾除可自交通大隊官方網站連結至「交通違規便民服務網」外，亦提供民眾收到郵簡通知單後，以手機掃描封面QR code後，即可連結至相同網頁，進入網站後民眾需輸入「舉發單號」、「車牌號碼」及「驗證碼」後，即可檢視該違規案件之照片；本查詢服務提供民眾查詢臺北市警察局各單位108年1月1日後逕行舉發案件(含超速、闖紅燈、民眾檢舉等)，並自舉發日起3年內均得使用該網頁查詢。

另為了避免車主在短時間內，在同一危險路段多次重複違規，因此針對逕行舉發案件，交通大隊亦已於「交通違規便民服務網」中加入「交通違規簡訊服務」，提供民眾違規被舉發時可以簡訊事先通知之提醒措施，讓車主儘速收到通知，並及早知道自己交通違規，以有效降低行車危害。

「交通違規簡訊服務」申辦方式，民眾及公司行號可連結交通大隊「交通違規便民服務網」，登錄個人（公司）資料（含車牌號碼、車主姓名、統一編號及手機號碼）並同意以簡訊通知之服務措施，經交通大隊審核後，即完成登錄程序。

(中時新聞網)