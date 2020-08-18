澳洲政府擬立法要求谷歌等數位巨擘向澳洲的新聞媒體付費，谷歌17日警告，新法恐危及谷歌在澳洲的免費搜尋服務，而且可能得將用戶的個資交給媒體業者。

谷歌在致澳洲民眾的公開信表示，澳洲的法規草案可能提升大媒體的網搜排序，吸引更多用戶到大型平台，給予大型業者不公平的優勢。

谷歌的聲明凸顯澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）與科技巨擘的緊張升溫，ACCC致力遏止谷歌和臉書利用當地的內容和使用者數據，影響市場競爭。

谷歌澳洲主管席瓦（Mel Silva）在公開信表示，澳洲用戶依賴谷歌搜尋引擎和YouTube顯示相關和有用的資訊，澳洲政府草擬的法案恐讓谷歌的免費服務遭受威脅。「草案不僅影響谷歌和YouTube與新聞媒體業者的合作方式，也將影響所有澳洲使用者。」

ACCC主席席姆斯（Rod Sims）指稱谷歌的公開信傳遞「不實消息」，谷歌無需向澳洲使用者對使用谷歌搜尋引擎和YouTube收費，也不必與澳洲媒體分享用戶個資，除非谷歌選擇這麼做。

澳洲7月提案擬要求谷歌與臉書向澳洲新聞媒體付費，兩大巨擘強力批評這項提案。

澳洲財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）表示，法規草案目前仍在公眾審議期，媒體業者和數位平台仍有機會在8月28日前提出意見回饋。

澳洲斯威本大學（Swinburne University）資深媒體講師巴內特（Belinda Barnet）表示，谷歌的信函目的在「嚇唬用戶」，論點皆沒有根據。

(工商 )