黃金今年大放異彩，本月更一舉站上2,000美元的歷史新天價，金礦開採商雖然樂翻天，但同時也面臨開採成本激增的挑戰。此外，由於投資傳奇巴菲特揭露第二季新增巴里克黃金（Barrick Gold）持股，激勵後者周一開盤暴漲逾10％。

向來不喜黃金的巴菲特居然轉性，其投資控股公司柏克夏海瑟威第二季新增巴里克，持股部位達5.62億美元，一舉成為巴里克第11大股東。受惠於金價飆新高，巴里克股價今年累計已大漲45％。

金價一路狂飆，金礦開採商自然受惠頗多，但業者表示，金價能否保持在高檔本身就有很大的變數，但對廠商來說，確定的是長期的開採成本看漲。

金價今年來總計大漲近3成，業者大多將多出來的收益用來償債與發放股利，而非用於新的投資計畫，企業高層透露，開採商主要考量是不要重蹈上次金價大多頭時不計成本過度投資的覆轍。

全球第二大金礦開採商巴里克執行長布里斯托（Mark Bristow）表示，「黃金探勘的高點確實已經成為過去式。」

根據澳洲的產業顧問業者Minex的資料，去年產業找尋新礦藏的探勘預算僅44.4億美元，較2012年的高點銳減63％。

業者面臨的難題是找尋新礦藏的成本越來越貴，Minex指出，2009到2018年黃金每盎司的探勘成本為62美元，較之前10年增加逾一倍。

加拿大的黃金開採商Agnico Eagle Mines執行長鮑伊德（Sean Boyd）表示，「業者花了這麼多錢有找到什麼新礦藏？其實並不多，就算有找到，那也都是環境極其嚴峻的地方。」

礦藏的品質也越來越差，根據貴金屬顧問業者Metal Focus的資料，1970年代初期每公噸礦石的平均產金量還超過10公克，到了去年則掉到僅1.46公克。

開採成本則是大幅飆漲，根據路孚特的資料，1990年黃金平均每盎司的開採成本僅253美元，去年已經來到705美元。

(工商 )