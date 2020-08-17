中國大陸自今年6月開始，就屢屢傳出進口海鮮食品驗出新冠病毒，引起不小疑慮，而大陸工程院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟曾指出，病毒在低溫環境內可長時間存活數個月，應該加強對進口冷凍食品的把關。對此，指揮中心發言人莊人祥則建議民眾，打開包裝後應該徹底清潔雙手，並將食物煮熟再食用。

今年6月中旬，北京切割進口鮭魚的砧板驗出新冠病毒，而7月開始，中國大陸進口冷凍白蝦、雞等冷凍食品的外包裝驗出了新冠病毒，經追查後發現這些食品都來自疫情高風險國家，例如：巴西、厄瓜多等地，這讓不少民眾不敢購買冷凍食品。

綜合陸媒報導，李蘭娟曾表示，「新冠肺炎病毒特別不怕冷，在零下4℃的病毒可以存活數個月，在零下20℃的病毒可存活20年」，因此，她建議，海關應該加強對進口冷凍食品的排查，要進行全面採樣和檢測，對於檢測呈陽性的物品進行溯源調查。

雖然至今尚未傳出食品外包裝上的新冠病毒傳給人的例子，但莊人祥指出，世界衛生組織一直宣稱，病毒不會通過食品傳播，但是為了確保病毒沒有傳染的疑慮，民眾料理冷凍食物時，一定要徹底煮熟，同時打開外包裝，手也要徹底清洗，才能避免任何可能性。

(中時新聞網)