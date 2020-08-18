監察院國家人權委員會今天舉行委員會議，副主委高涌誠會後表示，委員會通過首件派查案，就是在年底前針對今年政府所提出的兩公約國家報告，提出對應意見。

國家人權委員會組織法規定，職權之一是對政府機關依各項人權公約所提之國家報告，得撰提獨立評估意見。國家人權委員今天也通過第一個派查案，高涌誠說，國家人權委員會將因應明年3月關於兩公約國家報告的第3次國際審查，由監察院在年底前，針對今年政府所提出的兩公約國家報告，提出對應意見。

他表示，為準備明年的國際審查，監察院撰寫的對應調查意見，會由監察院調查處的調查官負責，並將會備妥中、英文譯本。

此外，針對行政院研擬「禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰公約施行法」草案，其中要求應於國家層級設置獨立防制酷刑機制，行政院希望由國家人權委員會負責。高涌誠也說，由於行政院相關草案在上屆監委時提出，還沒有國家人權委員會，加上國家人權委員會的職權第一款就是講反酷刑事宜，所以監察院也認為應由國家人權委員會來處理。

(中時 )