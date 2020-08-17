高雄林小姐今（17）日在直播中舉一血腥事實，苦勸韓粉，不要再罵選民、不要再罵年輕人、不要再罵高雄人，不要再把選票推給民進黨！

對於林為洲韓流說，林小姐認為只是用字不精準，讓對手有操作空間，不是國民黨要告別韓流，而是國民黨不能只依靠韓流，不能只想著反正韓粉會投票給國民黨。

林小姐認為，2018年國民黨大勝，很多人只是支持韓國瑜，很多人只是中間選民，沒有很愛民進黨，或是非國民黨不可，是移動的板塊。

她感嘆，從以前抹黑韓國瑜的言論，都無法證明韓國瑜有貪汙或任何嫌疑，韓國瑜到底做錯甚麼？即便是好人也要抹黑，這是台灣政治最可怕的地方。

林小姐分享她自己為何支持韓國瑜，因為韓國瑜是中華民國派，有俠義精神，不過支持韓國瑜不代表可以移轉到任何人身上。

林小姐說，家裡雖然是鐵欄，但她不是支持每一個藍營政治人物，還是要看人。例如即使韓國瑜最後一天挺李眉蓁，也不是照單全收，投票結果跟預測非常接近，因為選前預估李眉蓁票數不超過20萬，後來可能韓國瑜一喊話，李眉蓁票數衝到24萬。但是還是有很多人會看候選人的情況，票在選民手中，要投誰是選民的事情，所有政治人物都要獲得選民認同。

高雄林小姐強調，以陳其邁得票數來看，討厭韓國瑜不等於支持陳其邁，支持韓國瑜不代表會投給李眉蓁，票轉移不了。不然總統大選韓國瑜60幾萬票為何沒開在李眉蓁身上。

至於年輕人部分，林小姐講一個超級現實血腥的事實，就是有些民眾會在直播留言區辱罵年輕人或高雄人，這些人會被激得討厭韓國瑜或國民黨，就離開了。尤其6月6日之後，很多高雄的中間選民，承受多少辱罵？等到要補選了，這些人又喊話要支持李眉蓁。林小姐呼籲，請大家不要去羞辱選民，不要去羞辱年輕人，否則永遠把票推給民進黨。

林小姐認為，韓粉內部要調整，有話語權的人要自覺，不要縱容網友去辱罵年輕人或是高雄人，該喊停就喊停，不要再把票推給民進黨了，因為政治板塊是會移動的，否則票永遠不會多，畢竟韓國瑜當初在高雄也是獲得89萬人的支持！

(中時新聞網)