原中共中央黨校黨建教研部教授蔡霞，因為批評習近平以及現在的中共而遭到紀律處分，開除共產黨黨籍。不過她已經退休，並且移民美國。

路透社報導，中共中央黨校（國家行政學院）官網周一（17日）通報稱，該校退休教師蔡霞，因發表有嚴重政治問題言論，被開除黨籍並取消相關退休待遇。通報的用詞是「蔡霞發表有嚴重政治問題和損害國家聲譽的言論，性質極其惡劣、情節極其嚴重，嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律，違反國家事業單位人員行為規範。」

蔡霞遭到開除的主因，是前陣子在大陸社交網路上流傳的一份20多分鐘的錄音檔，蔡霞指出，整個中共體制，都讓「一個人」給毀掉了。「現在任何人在中國，動輒犯罪，動輒得咎，哪裡還有法治，根本就是一人綁架全黨全國，是黑幫治國」、「現在什麼不支持實體經濟，竟成了罪名，然後妄議中央，也成了個罪名，對黨不老實，這也叫罪名。哪裡還有一點法治的味道？哪裡還有一點政黨的感覺？完全成了一個黑幫」、「老大想怎麼處置手底下的奴才，他就怎麼處置。所以我說黨已經是個政治殭屍了。」

那段爭議的錄音仍不知是在何種場合的言論，不過顯然中共認為錄音為真，並且必須處理。這段話其實沒有點名到習近平，但是批評是相當嚴厲。

算上蔡霞，將是在大陸學者名人界，近幾個月來第3個因批評黨及其領導人而受到紀律懲戒的人物，前兩位分別是清大教授許章潤與企業家任志強。

蔡霞的外祖父是最早參加共產黨的成員，曾參與八一南昌暴動，在黨校任教了40年，紅色背景沒有問題。

但是她對於中共內部的問題一直相當憂心，特別是對犯錯與事故都第一時間遮掩更是不能同意，她認為中共對文革的反思不夠，她批評天津爆炸事故後，官方力圖淡化的做法。

上個月，北京清華大學法學教授許章潤遭到「買春」的指控遭逮補，雖然在一星期後被釋放，但是也被學校解僱。同樣在上個月，曾任國有房地產公司(北京市華遠地產)的董事長任志強，因為明確批評習近平，被開除共產黨黨籍。

(中時新聞網)