由台中市觀光旅遊局推動「2020台中好湯溫泉季」，17日起至9月底登場，去年溫泉季活動對象，只有谷關溫泉區，今年新增烏日、大坑及東勢等三處溫泉區，加上三倍券及抽獎活動的助威，台中市觀旅局長林筱淇17日在啟動儀式時表示，今年溫泉季遊客人數，將會超越去年的50萬人次。

國旅熱潮興起，台中市觀旅局17日在烏日清新溫泉飯店，舉辦「2020台中好湯溫泉季」啟動記者會，由觀旅局長林筱淇、賽那美休閒集團副董事長林亞璇等多人，共同揭開活動序幕，並與在地商圈及溫泉產業合力拚觀光，力邀民眾來台中結好緣，幸福泡好湯！

林筱淇表示，台中有好山好水，也有好湯，台中四大名湯的谷關、大坑、烏日、東勢的優質溫泉，遠近馳名，碳酸泉質對皮膚有輕微按摩作用，別稱「美人湯」。為了推廣台中好湯，市府每年用心舉辦「台中好湯溫泉季」活動，今年以「湯緣」為主題，結合在地溫泉故事、農特產品、溫泉美食、自然美景、登山健行樂趣及社區學校人才等元素，推出各項主題活動，邀請民眾來台中泡湯結緣，體驗在地人情味，期盼為後疫情時代，可注入溫暖泉源，打造台中幸福城市。

林筱淇說，市府為何選在夏天推廣溫泉季泡湯活動，因為晚上待在上述四大泡湯區，一點都不熱，微風徐徐，很適合泡溫泉，該局希望靠國民旅遊，把觀光產業撐住，等到國際觀光客開放時，溫泉業者建設更好設施，準備迎接世界各地更多觀光客。另溫泉季抽獎產品，還包括蘋果一支iPhone 11手機及Gogoro電動機車一輛等大獎。

清新溫泉飯店為讓消費者在防疫期間，多接近大自然、戶外走走，去年底斥資300多萬元， 設置「小清新花園及露天居酒屋」。該飯店也搭配溫泉季活動，即日起至10月31日止，凡於活動期間內，至露天溫泉區或花園泳池湯泉區，只要購買全票（平日每人450元、假日每人500元），即可享有兩區皆可使用的優惠。

該啟動記者會，包括交通部觀光局參山國家風景區管理處代表、台中市溫泉觀光協會、好禮協會、民宿協會、和平區谷關社區發展協會理事長及企業代表齊聚一堂，產官合作推出多項好康優惠方案，搭配現正熱夯的台中購物節、安心旅遊，及振興三倍券補助，就是要讓民眾來台中安心旅遊泡好湯、結好緣，享受幸福旅程。

(工商 )