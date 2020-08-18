新冠疫情大流行及相應的限制措施，重創泰國觀光、出口和內需活動，該東南亞第2大經濟體第2季經濟加劇萎縮，寫下22年來最大年縮幅，泰國官方也因此下修今年全年展望。

泰國國家經濟暨社會發展局（NESDC）17日公布，第2季（4-6月）國內生產毛額（GDP）年縮12.2％，是自1998年亞洲金融風暴以來最慘紀錄。

但Q2縮幅小於《路透》訪調經濟學家預估的13.3％，第1季GDP經修正後年減2％。

經季節調整後，泰國Q2GDP季減9.7％，是史上最大季減幅，但優於經濟學家預估的季減11.4％，Q1GDP下修為季減2.5％。

總計今年上半，泰國GDP比去年同期縮減6.9％。NESDC同時下修今年全年經濟展望，從先前所估的萎縮5％到6％，調降為縮幅7.3％至7.8％。

NESDC也下調今年泰國出口的預測，將降幅由原先預估的8％改為10％。

占泰國經濟約5成的私人消費，Q2年跌6.6％；貨品和服務的出口與進口，分別下滑28.3％、23.3％。

泰國開泰銀行資本市場研究部門主管史帕猜（Kobsidthi Silpachai）表示：「今天公布的經濟數據，凸顯了內外總需求皆崩潰。由於供需面都遭受有記憶以來最嚴重的衝擊，復甦路恐怕很漫長。」

儘管泰國大部分防疫限制已經解除，但邊境管制仍在，全球需求也疲軟不振，偏偏泰國經濟依賴的是觀光與出口。

泰國第2季的外國觀光客人數掛零，原本要推展的「旅遊安全圈」（travel bubble）計畫，因疫情又起而擱置。

泰國官方預估，今年造訪泰國的外國遊客僅670萬，與去年創紀錄的3,980萬相比暴跌83％。

倫敦調研機構凱投宏觀（Capital Economics）指出，重度依賴觀光業成了泰國經濟一大罩門，受此拖累，泰國的復甦速度可能會落後東南亞其他國家。

(工商 )