低壓增強即將成颱 明東南部嚴防強降雨 彭啟明：周末大變天。（摘自天氣風險 WeatherRisk）

中央氣象局表示，明（18日）各地高溫約32至35度，天氣和今（17日）類似，各地多雲至晴，以午後雷陣雨為主受低氣壓影響，東半部、南部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，需嚴防局部較大雨勢。氣象達人彭啟明表示，菲律賓東北部近海的低氣壓有發展成颱風趨勢，周末時風向轉吹西南風，將替全台帶來豐沛濕暖水氣。

彭啟明指出，周日（16）菲律賓東北部海面生成一低氣壓，有增強趨勢，但受到太平洋高壓影響，無法北上，轉而往西方移動。預計周二（18日）將進入南海海域，持續朝廣東、海南島發展，明後天恐增強成為第7號颱風「無花果」。因此這2天水氣增多，台灣東半部及南部地區有局部較大雨勢。

氣象局表示，明仍以午後雷陣雨為主，中部以北維持多雲到晴，山區附近有午後對流發展，中南部地區午後有局部大雨發生機率。受東南風沉降作用影響，金門、大台北、桃園及台中有局部36度以上高溫發生的機率。

彭啟明表示，周三（19）後午後雷陣雨會趨緩，直到周末開始變天。約在周六（22日）起風向將轉吹西南季風，帶來暖濕的水氣，全台天氣將變得很不穩定，每天都會下雨，且不排除持續到8月底。不過就目前觀察，太平洋都缺乏季風低壓發展，彭啟明坦言，到9月前可能都不太會有顯著颱風生成。

(中時新聞網)