收拾獵槍不慎擊中自己 男子胸口卡彈送醫急救 22:352020/08/17 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 收拾獵槍不慎擊中自己，男子胸口卡彈送醫急救。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣消防局今天晚上9時許接獲民眾報案，指阿里山鄉山美村發生受傷案件請求協助，消防人員到場後，現場1名43歲男性供稱自己收拾獵槍時不慎擊發，子彈卡在胸口，該男左胸受傷、意識清楚，由救護車送往嘉義基督教醫院急診。 (中時 ) #胸口 #受傷 #自己 #獵槍 #男性 也許您會感興趣 推薦閱讀 移工因疫情被裁員 不想離尋短幸運獲救 15:102020/08/17 社會 里長兒喬債當街遭人連開3槍恐嚇 警30分鐘內逮嫌 09:222020/08/17 社會 渣男謊稱胃癌末期「日吞20粒藥丸」 拗女友上別人床 09:022020/08/17 國際 詐保4600萬牛排館老闆詐死自己 18歲嫩妻還跟同夥上床 16:012020/08/17 社會 狂野正妹開直播「深夜運動」放送C球粉紅點 15:472020/08/17 娛樂 毀滅式分手羅志祥 周揚青首度誠實交代感情現況 09:512020/08/17 娛樂 外籍遊客潮間帶虐海膽 犯案後找不到人 18:242020/08/17 社會 白羅斯抗議不止 總統盧卡申科決定部分讓步 21:142020/08/17 國際 病患狂言驚吐「我要割蛋蛋」醫師問出荒唐原因超傻眼 18:152020/08/17 娛樂 狗狗領養回家竟貓魂上身 冰箱上冒巨大身影主人笑翻 09:512020/08/17 萌寵 社會熱門新聞 男在北捷掏下面那根 來回摩擦正妹翹臀 下一秒慘遭勇婦獵鳥 - 社會 直擊台東農夫勇鬥眼鏡蛇 小隻馬兇狠昂首吐信下場曝光 - 社會 金髮妞遛狗驚覺偷拍 上前理論下秒卻慘遭刺死陳屍大街 - 社會 人妻幫接電話 那頭傳來女性甜聲呼叫夫名 氣急回撥結局網笑翻 - 社會 槍砲要犯逃亡 疑藏武器警公佈連三榮正面照籲民眾小心 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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