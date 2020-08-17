嘉義縣消防局今天晚上9時許接獲民眾報案，指阿里山鄉山美村發生受傷案件請求協助，消防人員到場後，現場1名43歲男性供稱自己收拾獵槍時不慎擊發，子彈卡在胸口，該男左胸受傷、意識清楚，由救護車送往嘉義基督教醫院急診。

(中時 )