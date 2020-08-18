市場期待刺激方案，資金率先流至股票基金卡位，大幅流進股票基金，買超80億美元，其中又以美股基金買超金額最多，其次是全球股票及陸股基金。

富達投信指出，上周籠罩在疫苗生產喜訊頻傳、美歐中日經濟數據持穩、美國延遲檢討首階段貿易協議、市場憧憬川普政府將祭出新一輪刺激方案等利多激勵下，全球股市普遍收紅，股票基金轉為大幅買超80億美元。

股票基金買超，分別是美股基金、全球股票基金、陸股基金及印度股票，美股基金上周大流進近48.0億美元，創9周以來最大單周買超，富達投信說，主要是因川普正在考慮削減資本利得稅並調降中等收入者的所得稅，未來股市交易有望促進交易更活絡並進一步創造就業機會，使得美股基金大吸金，各類股中又以科技股買超 14.5億美元最多，創4周以來最大買超。債券基金也連續第18周買超，買超百億美元以上，富達投信說，其中又以公司債買超居冠，亞洲高收益債連續20周淨流入、美高收債與新興市場美元債買超連續6周買超。亞債買氣旺，創4周最大量，上周買超2.7億美元，連續9周買超；亞洲高收益債也連續20周買超。主要是因人行宣稱將執行精準挹注，維持寬鬆基調，目標提供實質經濟復甦支撐力道，將提供中小企業約8,000億人民幣信貸、市場預期印度央行仍有降息空間。 即使上周資金流入股票基金及債券基金，但因二波疫情尚未受控且市場變數多，富達投信說，全球入息仍是穩健投資好選擇。

富達投信說，全球經濟要到2021年之後才能完全彌補失去的產出，利潤和就業機會，由於股市看回不回，資金堆砌的多頭行情，基本面早已超前估值；穩健型投資人依然可投資以股息收益做為緩衝，又有機會追成長的全球股票入息型基金或是收益多元的全球多重資產收益型基金；較為保守的投資人，則可退守優質債為主的美元債券與亞洲債券基金；而擁有利差優勢與較高收益的亞洲高收益債，也都是債券中的優選標的。至於中國內需消費、全球健康護理和新興市場基金，則是市場高檔震盪時的定期定額主力基金。

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