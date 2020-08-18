美國電動車商特斯拉股價不斷創新高，周一盤中升破1,700美元大關，專家認為中國車市大幅成長是推升其業績關鍵，加上外界預期其9月發表新電動車電池足以改變市場，已有券商把其目標價調高至2,400美元，市值可望超越零售業巨擘沃爾瑪。

特斯拉股價周一盤中大漲6％報約1,750美元繼續創新高。其上周五收1,650.71美元，連續三個交易日大漲，累計漲幅逾20％，市值達3,080億美元。

路孚特資料顯示目前33家券商裡，8家把其評等列「買進」、15家「持有」或「中立」、10家「賣出」。各券商目標價中間值1,437.5美元。

投資公司Piper Sandler把目標價從2,322美元調高至2,400美元，是目前市場預估最高，按上周五收盤計價，這代表特斯拉有45％續漲空間。

若真的如此，其市值將達4,480億美元，超過零售業巨擘沃爾瑪迄上周五止的市值3,760億美元。

Wedbush證券分析師伊弗斯（Daniel Ives）把目標價從1,800美元調高至1,900美元，因為各種跡象顯示中國市場需求加速增長而推高其業績。

但他重申特斯拉評等在「中立」不變。他自去年4月25日以來就維持中立評等到現在。他當時把特斯拉目標價設在275美元。

他認為中國市場對Model 3的需求強勁，是特斯拉的成功關鍵。他預期電動車在中國車市未來12個月到18個月的滲透率大幅提高。

尤其外界高度預期特斯拉9月22日在加州舉行股東大會「電池日」（Battery Day）上，可望發表足以改變市場的低成本、壽命長的新電池。

(工商 )