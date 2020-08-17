醫生說，最好的耳朵保養之道，是「不去理它」！為什麼？三種常見狀況，解決你的疑惑。

狀況1：耳朵進水怎麼辦？

戲水弄潮或洗頭後，耳朵總不免會灌進一些水。有的人把頭歪傾一邊，晃晃跳跳，耳朵裡的水就流出來了。有時跳上跳下，仍覺得積水清不乾淨。

其實，耳朵裡殘餘的水分，會藉由身體的溫度漸漸蒸發，並不需要費心處理，這可由耳內流出的水是溫的證明，耳鼻喉科開業醫師蘇仁和指出。

如果受不了耳朵潮濕的感覺，國泰綜合醫院耳鼻喉科主任級主治醫師王拔群建議，可以拿細棉花棒或衛生紙，用食指輕按在外耳道開口，把水吸出來。若是游泳後經常感覺水跑到耳朵深處，則可用細棉花棒浸濕30～40％稀釋酒精輕拭外耳道。

狀況2：耳朵有蟲蟲危機？

蟲蟲爬進耳朵，讓人又癢又痛，還會耳鳴，很多人直接反應是拿棉棒或手指掏挖，王拔群醫師指出，這樣做很危險，因為外耳道是彎曲的，蟲蟲往耳道更深處逃。

他曾碰過病人奮力搔挖抓扯，螞蟻鑽得更深，把耳膜啃噬破了，引起劇痛；而蟑螂的腳有倒鉤，會把耳道皮膚攫破，也讓病人痛得哇哇大叫，非得跑急診求救才行。

碰到蟲蟲入耳，可以拿手電筒對耳道照光，蟲子會循光線爬出耳朵，但會耗些時間。或是將有小蟲的耳朵朝上，灌滿嬰兒油或做菜用的沙拉油、橄欖油等，等幾分鐘把小蟲淹沒悶死，再把耳朵朝下，讓油和蟲子流出，或是到耳鼻喉科請醫師夾出蟲子。

狀況3：耳垢要不要清？

用手指、棍棒或耳掏子挖耳朵，或者隔陣子就找理容師掏耳朵、清耳垢，是危險行為。

長度約4公分的外耳道彎彎曲曲，表皮細胞很薄且脆弱，經常搔扒、摳挖，很容易引起外耳道炎，弄得耳朵癢、麻，流膿、疼痛不堪。甚至不小心挖破耳膜，造成聽力障礙。

「乾燥耳朵最好的保養方式，就是不用去碰它，」蘇仁和醫師說。

更恐怖的是因為器物不潔，引起耳朵黴菌感染，耳道就像放久的年糕，舖滿黴菌，讓人耳朵癢得難受，黴菌蓋住耳膜，影響聽力，需要用藥物治療。

答案是耳垢會自行脫落跑出來。外耳道表皮的耳垢腺，會持續分泌耳垢，可以提供耳朵適當濕度，預防細菌感染。耳垢會隨著嘴巴張開咬合等臉部動作，自然脫落排出到外耳道開口，所以不需要刻意清理。

不過，一些先天油耳體質的人，會分泌一種不容易排出、蓄積在耳朵裡的油性耳垢，比較會造成耳道阻塞發癢，影響聽力，需找醫師清除。

王拔群醫師特別提醒家有幼兒的父母，注意孩子的行為，不讓他們把小玻璃珠往耳朵裡塞，或用牙籤、小棍棒掏耳朵，以防萬一跌倒或被衝撞，異物就會傷及耳朵甚至戳破耳膜，造成遺憾。

(中時新聞網)