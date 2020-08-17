國民黨在高雄市長補選中慘敗，拿下近25萬票，未能跨過黨中央劃下的3成低標，對此，國民黨立法院黨團總召林為洲日前表示，是該告別韓流了，此番言論，立刻遭到網友砲轟。對此，資深媒體人陳揮文則是搖頭大笑，但他也稱「部分同意」。

陳揮文今(17日)在廣播節目「飛碟晚餐 陳揮文時間」中表示，看到林為洲發文後忍不住搖頭，但也部分同意他的說法，「光靠韓流選不贏，光靠韓流不夠，要想想怎要把餅做大」。

陳揮文說上週有網友詢問他，那要怎麼做才能把餅做大，對此他也回應，「你怎麼會問我，把我問倒了，我哪會啦，我如果知道早就講了，也不曉得答案，但光靠韓流不會贏」。

至於，韓流的影響力為何，陳揮文直言，「韓國瑜靠韓流，可以當中型政黨的黨主席，一個在台灣有政治分量的領袖，這部分沒問題，因為韓流的票夠支持他去做這件事，但參加單一選區選舉，像是北市長選舉、總統選舉就不夠」；他也說，韓國瑜有這麼多韓粉，半夜也偷笑了，問題是這麼多能否助他贏得選舉。

另外，針對「告別韓流」惹議的林為洲，則是在臉書發文澄清，「所謂的告別韓流，很多人誤會了，只是要跟大家說明，韓粉是我們的力量，國民黨非常感謝也感恩有韓粉的支持，但政治人物不能僅依靠單一的聲音就贏得選舉，必須要有多元的支持者，更努力經營、拓展政治光譜，才有辦法讓國民黨重返執政」。

(中時新聞網)